Сколько протянет гофра? Проверили

CHEVROLET COBALT, 1.5 (105 л. с.), A6 Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска — 2013 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года Пробег на момент отчета — 150 000 км Двигатель на Кобальте стал шумно работать на холостых оборотах.