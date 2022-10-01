За рулём

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Свежие комментарии

  • Чили
    В та, а первый парень в нашей деревне... в общем ты первый идиот 😄Кому достанутся а...
  • Вадим Кириллов
    А им какая разница куда бежать хоть в Грузию хоть в Финляндию предатели они живут по принципу ни отца ни матери ни ро...Кому достанутся а...
  • Жаксылык Шахупов
    Бежать в Грузию ? С которой воевали ? Вот это действительно предательство.Кому достанутся а...

Сколько протянет гофра? Проверили

Сколько протянет гофра? Проверили

CHEVROLET COBALT, 1.5 (105 л. с.), A6 Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска — 2013 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года Пробег на момент отчета — 150 000 км Двигатель на Кобальте стал шумно работать на холостых оборотах.

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