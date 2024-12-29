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Русских штурмовиков начали тренировать для охоты на FPV-дроны

Русских штурмовиков начали тренировать для охоты на FPV-дроны

В Ростовской области на полигонах Южного военного округа внедрили новый элемент боевой подготовки штурмовых подразделений - охоту из гладкоствольных ружей на FPV-дроны.

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