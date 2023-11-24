Шуба или пуховик: что лучше согреет зимой

Накануне зимы российские модницы задумываются над выбором верхней одежды. Пуховик — слишком практично, шуба из натурального меха — неактуально, в «чебурашке» холодно, а шерстяные пальто выбиваются из современного динамичного стиля.
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