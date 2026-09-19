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Рекордное число избирателей проголосовали в электронном формате на выборах в РФ

Рекордное число избирателей проголосовали в электронном формате на выборах в РФ

МОСКВА, 19 снтября, ФедералПресс. Число избирателей, которые воспользовались электронными технологиями на выборах в России, превысило 5,8 млн человек.

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