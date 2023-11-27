Туристический семейный проект «Зима в Удмуртии» запустили 25 ноября

Ижевск. Удмуртия. Туристический семейный проект «Зима в Удмуртии» стартовал 25 ноября. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, теперь узнать всё о зимнем отдыхе в Удмуртии можно будет на одной площадке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии