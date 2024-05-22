Кирилл Легков: «Футбольный клуб «Зенит» не заслужил золота?»

Колумнист «Петербургского дневника» – о тенденциях финиша сезона – гонке за золотые медали К заключительному туру Российской премьер-лиги футболисты лидирующих команд, а также многие их болельщики, включая нейтральных, приходят, мне кажется, со смешанными чувствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии