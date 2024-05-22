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Петербургский дневник

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Кирилл Легков: «Футбольный клуб «Зенит» не заслужил золота?»

Кирилл Легков: «Футбольный клуб «Зенит» не заслужил золота?»

Колумнист «Петербургского дневника» – о тенденциях финиша сезона – гонке за золотые медали К заключительному туру Российской премьер-лиги футболисты лидирующих команд, а также многие их болельщики, включая нейтральных, приходят, мне кажется, со смешанными чувствами.

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