Кирилл Легков: «Футбольный клуб «Зенит» не заслужил золота?»

Колумнист «Петербургского дневника» – о тенденциях финиша сезона – гонке за золотые медали К заключительному туру Российской премьер-лиги футболисты лидирующих команд, а также многие их болельщики, включая нейтральных, приходят, мне кажется, со смешанными чувствами.