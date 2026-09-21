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Капецитабин в России: почему паника по поводу дефицита не имеет под собой оснований?

В мире онкологии капецитабин — это настоящий спасительный препарат для тысяч пациентов, борющихся с раком молочной железы, толстой кишки и других злокачественных опухолей.

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