В Госдуме решают, на сколько можно уменьшить зарплату работнику

Сейчас некоторые работодатели злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат Снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях нельзя будет более чем на 20%, соответствующий законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме, рассказал РИА Новости депутат Ярослав Нилов.
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