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В Ставропольском крае состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона

В Ставропольском крае состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона

В Ставрополе юные жители краевого центра получили свои первые паспорта. Мероприятие состоялось в рамках краевого этапа Всероссийской акции «Мы граждане России», приуроченной ко Дню Конституции Российской Федерации.

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