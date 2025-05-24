Алексей Чекунков: «Все видят – будущее связано с Дальним Востоком»

Дальний Восток меняется вместе с Россией. Если когда-то в поисках лучшей жизни отсюда уезжали выпускники школ и молодые специалисты, то сегодня сюда едут за работой, учебой, за своим гектаром целыми семьями.
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