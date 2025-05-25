Беспрецедентный удар по Киеву может стать предтечей большого наступления

Беспрецедентные комбинированные удары по Украине, которые были нанесены в качестве ответа на массированные беспилотные атаки противника, могут быть пробными ударами перед наши «меганаступлением», о котором все громче заявляют на Западе.
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