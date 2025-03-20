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Google дважды попытался обмануть русский суд, прикрывшись Рождеством. Но просчитался. Придётся платить 8 млрд рублей

Google дважды попытался обмануть русский суд, прикрывшись Рождеством. Но просчитался. Придётся платить 8 млрд рублей

Компания Google в конце 2024 года не подготовилась к процессу в московском суде, по итогам заседания которого ей назначили административный штраф в размере более 8 млрд рублей.

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