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Руководитель Погранслужбы России: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по российской территории

Руководитель Погранслужбы России: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по российской территории

НАТО вблизи границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по российской территории, заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов.

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