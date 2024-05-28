Руководитель Погранслужбы России: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по российской территории

НАТО вблизи границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по российской территории, заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов.
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