В Госдуме предупредили Зеленского о четырех конкурентах

У украинского лидера Владимира Зеленского на выборах будет четыре основных конкурента. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, ими станут экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.