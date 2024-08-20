Россиянка с матерью прошла 20 километров в курском приграничье ради спасения от ВСУ

Жительница Курской области Кириченко прошла 20 километров ради спасения Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала, как спасалась от Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Черкасское Поречное в Суджанском районе.
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