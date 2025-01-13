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Царьград

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Киноэксперт: зритель предпочитает советские хиты современным новогодним фильмам

Киноэксперт: зритель предпочитает советские хиты современным новогодним фильмам

Ремейки советской классики не вызывают большого отклика в сердцах кинозрителейНовые новогодние фильмы, снятые в России, заметно уступают в популярности старым хитам советского кинематографа.

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