Деклан Райс не был удалён за прикрытие рта рукой в полуфинале ЧМ-2026

Во время полуфинального матча чемпионата мира 2026 по футболу между сборными Англии и Аргентины игрок сборной Англии Деклан Райс трижды прикрывал рот рукой, несмотря на установленное новое правило, предполагающее удаление за такое действие.
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