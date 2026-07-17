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FiNE NEWS

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Деклан Райс не был удалён за прикрытие рта рукой в полуфинале ЧМ-2026

Во время полуфинального матча чемпионата мира 2026 по футболу между сборными Англии и Аргентины игрок сборной Англии Деклан Райс трижды прикрывал рот рукой, несмотря на установленное новое правило, предполагающее удаление за такое действие.

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