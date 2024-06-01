В Краснодаре благоустроят Солнечный остров. Решение за департаментом архитектуры

Проект по обновлению парка уже находится на рассмотрении.Краснодарский Солнечный остров вскоре может изменить свой внешний вид.
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