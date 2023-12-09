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Гаджимагомедов: МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России

Гаджимагомедов: МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России

Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов высказал мнение касательно отношения Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам.

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