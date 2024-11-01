Ловили Леньку Пантелеева и играли в футбол: в Университете имени Герцена прошла премьера фильма «Футбол чекистов»

Люди, неравнодушные к истории футбола нашего города, наверняка проявят интерес Документально-игровая картина рассказывает о зарождении в Петрограде в 1922 году команды «Динамо» и посвящена 100-летию прославленного спортивного общества.
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