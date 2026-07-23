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Регионы России

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VK Музыка: легендарная группа «Руки Вверх!» объединяет более 251 тысячи слушателей с именем Алексей

VK Музыка: легендарная группа «Руки Вверх!» объединяет более 251 тысячи слушателей с именем Алексей

VK Музыка совместно с ВКонтакте провели исследование аудитории легендарной российской группы «Руки Вверх!» в преддверии выхода их нового студийного альбома «Врубай на полную!», который станет первым за 14 лет.

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