Дочери тяжелобольного Уиллиса диагностировали аутизм

Два года назад семья актера Брюса Уиллиса раскрыла информацию о его диагнозе — афазии. Близкие звезды всегда поддерживали и были рядом с ним, а его дочери прилагают все усилия, чтобы проводить как можно больше времени с отцом.
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