Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Неонацистская группировка The Base планирует провести военные тренировки в США

Неонацистская группировка The Base планирует провести военные тренировки в США

Международная неонацистская группировка The Base, признанная террористической в ряде стран, намерена провести военизированное тренировочное мероприятие в США этим летом, не опасаясь преследований со стороны властей.

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