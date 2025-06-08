Неонацистская группировка The Base планирует провести военные тренировки в США

Международная неонацистская группировка The Base, признанная террористической в ряде стран, намерена провести военизированное тренировочное мероприятие в США этим летом, не опасаясь преследований со стороны властей.
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