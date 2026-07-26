🚨Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельного ДТП в Бахчисарайском районе «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
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🚨Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельного ДТП в Бахчисарайском районе «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства.