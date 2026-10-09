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"ВСУ vs. ВС РФ": На Украине подвели итоги очередного дня противостояния. Кто же собрал больше "трофеев"?

"ВСУ vs. ВС РФ": На Украине подвели итоги очередного дня противостояния. Кто же собрал больше "трофеев"?

Осенью русская армия стала наносить гораздо больше сокрушительных ударов. Мосты через Днепр, склады, дата-центры - всё эти объекты на протяжении 4,5 лет оставались неприкосновенными.

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