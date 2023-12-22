Китай призвал США соблюдать осторожность в словах и поступках

США должны соблюдать осторожность в словах и поступках. Об этом заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время общения по видеосвязи с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Штатов генералом Чарльзом Брауном.
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