Китай призвал США соблюдать осторожность в словах и поступках

США должны соблюдать осторожность в словах и поступках. Об этом заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время общения по видеосвязи с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Штатов генералом Чарльзом Брауном.