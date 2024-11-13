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Царьград

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BAZA: В Севастополе могли взорвать высокопоставленного командира Черноморского флота

BAZA: В Севастополе могли взорвать высокопоставленного командира Черноморского флота

Появилась информация о загадочном взрыве автомобиля, перепугавшем сегодня жителей Севастополя.Водитель автомобиля погиб во время движения по улице Тараса Шевченко.

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