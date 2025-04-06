«Вопиющая тупость и наглость»: краснодарцев возмущают припаркованные на газонах возле парка Галицкого автомобили

«Вопиющая тупость и наглость»: краснодарцев возмущают припаркованные на газонах возле парка Галицкого автомобилиЖители Краснодара в шоке от поведения гостей города, которые приезжают посмотреть на стадион «Краснодар» и парк Галицкого.
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