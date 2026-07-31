Хасавов заявил, что ИИ вынуждает ввести устную часть в ЕГЭ

Рособрнадзор планировал к 2030 году ввести устную часть в Единый государственный экзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, отметив, что впоследствии аналогичный формат мог появиться и в экзамене по литературе.
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