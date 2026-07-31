Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хасавов заявил, что ИИ вынуждает ввести устную часть в ЕГЭ

Хасавов заявил, что ИИ вынуждает ввести устную часть в ЕГЭ

Рособрнадзор планировал к 2030 году ввести устную часть в Единый государственный экзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, отметив, что впоследствии аналогичный формат мог появиться и в экзамене по литературе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии