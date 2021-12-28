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Червиченко: «Зачем «Зениту» Сергеев? Может, хотят помочь «Крыльям Советов»?

Червиченко: «Зачем «Зениту» Сергеев? Может, хотят помочь «Крыльям Советов»?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями по поводу перехода нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

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