Bloomberg: в Европе более 25 тыс. человек скончались из-за жары

В Европе умерли более 25 тысяч человек из-за сильной жары в 2026 году, пишет Bloomberg.«В этом году в Европе от экстремальной жары погибли более 25 тысяч человек, согласно последним данным», — говорится в материале.
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