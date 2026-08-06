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Аргументы и Факты

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Bloomberg: в Европе более 25 тыс. человек скончались из-за жары

Bloomberg: в Европе более 25 тыс. человек скончались из-за жары

В Европе умерли более 25 тысяч человек из-за сильной жары в 2026 году, пишет Bloomberg.«В этом году в Европе от экстремальной жары погибли более 25 тысяч человек, согласно последним данным», — говорится в материале.

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