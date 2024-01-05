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Всё о женщинах

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Взял в жены новую девочку без ипотеки, а у бывшей жены теперь два кредита

Взял в жены новую девочку без ипотеки, а у бывшей жены теперь два кредита

«Была в моей жизни хитросделанная невеста, искала, кто будет жить с ней в личной ипотечной квартире, платить и не жужжать! Меня все пыталась на это подписать, но я по образованию юрист и знаю, чем это может закончиться.

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