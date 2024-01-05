Взял в жены новую девочку без ипотеки, а у бывшей жены теперь два кредита

«Была в моей жизни хитросделанная невеста, искала, кто будет жить с ней в личной ипотечной квартире, платить и не жужжать! Меня все пыталась на это подписать, но я по образованию юрист и знаю, чем это может закончиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Почему, когда мужчина и женщина жили по отдельности, им на все хватало зарплаты? А теперь - нет
- 43-летняя женщина с опустевшим горизонтом, которая везет мужчине суп в кастрюльке
- Молодая девушка Андреа Иванова имеет самый огромный в мире рот. Это жуткое зрелище. Теперь симпатичная мадам хочет изменить и другую часть некогда красивого личика
Свежие комментарии