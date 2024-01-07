Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Так не заметно, по шажку, глядишь, и окажемся в "проклятом" совке!В ГД предложили с...
  • Бендер Задунайский
    Поносники чубатые . Прошло время скачек с кастрюлями на бестолковках , теперь с горшков не слазят , аж канализация не...Депутат Рады Куче...
  • карла карлова
    Шо опять?!! Эта бездарная  козлина-профурсетка в России не нужна.До чего же он жалкий и ничтожный.Леонидов после кр...

Бизнес-омбудсмен Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов

Бизнес-омбудсмен Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в беседе с РИАН заключил, что для граждан России нет опасений со стороны мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МАКСИМ
очередной мудак
Ответить
15 час.
Александр
Существует такая байка, или быль, про судью, которая насильникам выносила приговор по минимуму. Вот только это продолжалось до тех пор, пока насилию не подверглась дочь судьи. Так и в данном случае, пока не пострадает от действий этого контингента близкий, принимающего решения чиновника.
Ответить
14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Он тролит русских как умеет. А умеет он как мы видим только так.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх