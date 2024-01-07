Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в беседе с РИАН заключил, что для граждан России нет опасений со стороны мигрантов.
Бизнес-омбудсмен Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов
Комментарии
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МАКСИМ
очередной мудак
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15 час.
Александр
Существует такая байка, или быль, про судью, которая насильникам выносила приговор по минимуму. Вот только это продолжалось до тех пор, пока насилию не подверглась дочь судьи. Так и в данном случае, пока не пострадает от действий этого контингента близкий, принимающего решения чиновника.
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Он тролит русских как умеет. А умеет он как мы видим только так.
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14 час.
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