Бизнес-омбудсмен Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов

Александр

Существует такая байка, или быль, про судью, которая насильникам выносила приговор по минимуму. Вот только это продолжалось до тех пор, пока насилию не подверглась дочь судьи. Так и в данном случае, пока не пострадает от действий этого контингента близкий, принимающего решения чиновника.