Жена участника СВО живет в гараже с малолетним ребенком в Приморье

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, дал ряд поручений относительно уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в поселке Новопокровка Приморского края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на СК РФ.
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