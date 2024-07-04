«Думал, будем вместе и в горе, и в радости, но в горе — не вышло», — муж Пугачевой о причине развода со звездой

Что заставила однажды расстаться Аллу Борисовну и ее супруга Александра Стефановича, с которым, казалось бы, у нее полно общих проектов и интересов? Поговаривают, что история до безумия проста: отношения в паре убили был и самые типичные проблемы.
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