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Николай Дроздов и Сергей Безруков появятся на лектории VK Fest

Николай Дроздов и Сергей Безруков появятся на лектории VK Fest

Названы хедлайнеры лектория VK Fest от Российского общества «Знание». Приглашенными звездами стали ученый-зоолог, бессменный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, звезда сериала «Бригада» Сергей Безруков и другие знаменитости.

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