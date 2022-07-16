Николай Дроздов и Сергей Безруков появятся на лектории VK Fest

Названы хедлайнеры лектория VK Fest от Российского общества «Знание». Приглашенными звездами стали ученый-зоолог, бессменный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, звезда сериала «Бригада» Сергей Безруков и другие знаменитости.