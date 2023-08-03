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Минфин объявил о покупках валюты и золота по бюджетному правилу впервые в начала года

Минфин объявил о покупках валюты и золота по бюджетному правилу впервые в начала года

Минфин РФ намерен впервые с начала текущего года направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства объемом 40,5 млрд рублей, ежедневный объем покупки с 7 августа по 6 сентября будет эквивалентен 1,8 млрд рублей.

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