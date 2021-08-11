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Спецпредставителем США по «Северному потоку — 2» назначен израильтянин в вышиванке

Спецпредставителем США по «Северному потоку — 2» назначен израильтянин в вышиванке

Ещё в начале апреля штатовское издание Politico сообщало о том, что администрация президента США Джозефа Байдена ведёт переговоры о создании новой должности для борьбы с Nord Stream 2.

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виктор
Дадут новую ножовку по металлу пойдет пилить трубу
александр крот
очередной клоун
Дмитрий
Над немецкой мирной хатой гордо реет жид пархатый!
Дмитрий
Над немецкой мирной хатой гордо реет жид пархатый!
Александр Котов
Так это же еврей!
Дмитрий
Кто бы сомневался, повышенной махровости!
Владимир Оробей
Сашок Котов как будто бы с печки упал или с телеги свалился. Надо же - открыл глаза: "так это же еврей"! Ха-ха-ха. Да весь конгресс и сенат пиндосовский сплошь жиды и полукровки, джоны абрамовичи ивановы. Как говорил мой друг: "Я полукровка - отец еврей, а мать жидовка".

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