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Необъяснимо, но факт

Необъяснимо, но факт

Тысяча и одно мнение Помните ту историю, когда кровожадная акула расправилась с русским парнем в Египте? Помните неподдельный восторг по этому поводу в одной прекрасной стране? Море острот, брызги юмора, шутки и прибаутки просто валом, фонтаном и бурной рекой заливали все просторы интернета! Даже памятник той акуле предлагали установить наши добрые соседи и почти что братья.

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МИТЬКА Митька
Акула наверное потому и не съела тëтку, что мяско видимо гниловатое оказалось. Не захотела травиться.
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3 час.
L
Leonid
...карма, однака, возвернулась... задуматься надоть...
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3 час.
СимАчка Пушистая
Джоны, Сары и Мери купаются не в мутных водах океана, а в своих бассейнах. И только у Тетян бассейнов нет, им важно искупнуться в океане. Почувствовать стихию кожей...
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1 час.

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