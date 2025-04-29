"С риском для жизни". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Признание Крыма российской территорией может стоить Владимиру Зеленскому жизни, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии