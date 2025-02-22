Ловчев о «Зените»: «Лучшая трансферная политика в России. У них очень хорошие связи с Латинской Америкой»

— «Зенит» продал Клаудиньо и Артура, но при этом приобрел Луиса Энрике. Как оцениваете трансферную политику петербургского клуба? — Понимаете, латиноамериканцы, выиграв пять чемпионств подряд, немного притупляются, начинают барахлить, играть не так ярко.