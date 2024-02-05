В Екатеринбурге занесло снегом пешеходные переходы и остановки. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы

В Екатеринбурге устраняют последствия снегопада. Сегодня днем на улицы вышли 372 рабочих и 221 единица спецтехники, в том числе 36 комбинированных дорожных машин, 39 тракторов, 19 фронтальных погрузчиков, 81 самосвал, 15 грейдеров, 8 снегопогрузчиков и другие, сообщили в пресс-службе мэрии.