В Хабаровске за вербовку военнослужащих задержан агент ГУР

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Восточному военному округу задержали 39-летнего жителя Хабаровска, который оказывает содействие Главному разведывательному управлению Министерства обороны Украины.
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