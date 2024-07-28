Конфликт между соседями в калужской глубинке окончился перцем и уголовным делом

В Козельском районе двое соседей по многоквартирному дому повздорили, и один из них испугался, что второй «применит в отношении него физическое насилие»В Козельском районе двое соседей по многоквартирному дому повздорили, и один из них испугался, что второй "применит в отношении него физическое насилие".
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