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Калужские новости

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Конфликт между соседями в калужской глубинке окончился перцем и уголовным делом

Конфликт между соседями в калужской глубинке окончился перцем и уголовным делом

В Козельском районе двое соседей по многоквартирному дому повздорили, и один из них испугался, что второй «применит в отношении него физическое насилие»В Козельском районе двое соседей по многоквартирному дому повздорили, и один из них испугался, что второй "применит в отношении него физическое насилие".

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