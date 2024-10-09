Туристка из Польши, отдохнувшая недавно в Египте, написала возмущённое письмо в редакцию «Онета», обвинив египтян, что они солидарны с русскими.
«Вы воюете с Россией!» — египетский продавец сувениров осадил польскую туристку
Комментарии
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147683 Сероев
С тремя связаться боже упаси \ Завещано нам даже Мономахом \ С жидом хохлом и ляхом \ Коварен жид хотя и слеп \ Кичливый лях почище б......и \ Хохол же съест с тобою хлеб \ И тут же в суп тебе нагадит Все так Посмотрите на историю этих ОБРАЗОВАНИЙ
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8 час.
Ингерман Ланская
кровавый упырь не только сохранил это недогосударство, но и пририсовал, сдуру, ему части германии, чехии, России.... Русский народ проклял этого нелюдя
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4 час.
Ваша Светлость
Идийотка, бл..., чумазая!
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4 час.
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