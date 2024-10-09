«Вы воюете с Россией!» — египетский продавец сувениров осадил польскую туристку

147683 Сероев

С тремя связаться боже упаси \ Завещано нам даже Мономахом \ С жидом хохлом и ляхом \ Коварен жид хотя и слеп \ Кичливый лях почище б......и \ Хохол же съест с тобою хлеб \ И тут же в суп тебе нагадит Все так Посмотрите на историю этих ОБРАЗОВАНИЙ