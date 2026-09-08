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‼️🇺🇦😱Настя Каменских: От мовы у меня резко "выскочила киста" и врач сказал срочно вернуться на русский, так как тело "не воспринимает украинский" ▪️Участница дуэта "Потап и Настя" заявила, что из-за перехода на украинский язык у нее появилась киста и исчез голос.

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