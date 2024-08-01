Роботы спасут нас нескоро

В России на данный момент ручной труд дешевле робота. И пока эта тенденция не изменится, машины не вытеснят людей на рынке труда, говорят экспертыПосле появления новостей об опустевших полках в магазинах «Пятерочка» в нескольких городах из-за дефицита складских работников Business FM решила спросить экспертов и участников рынка, как в России обстоят дела с роботизацией в складских помещениях и сортировочных центрах.