Неделя в Поморье начнётся с небольшого потепления

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +5 градусов, а местами до +10Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +5 градусов, а местами до +10Синоптики обещают небольшой снег — местами, а также утренний туман.