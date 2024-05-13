Неделя в Поморье начнётся с небольшого потепления

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +5 градусов, а местами до +10Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +5 градусов, а местами до +10Синоптики обещают небольшой снег — местами, а также утренний туман.
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