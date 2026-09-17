БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Поклоняясь императорской хризантеме, японские милитаристы творили страшные преступления

Поклоняясь императорской хризантеме, японские милитаристы творили страшные преступления

Игорь НИКИТИН  4 сентября с. г. в Хабаровске в связи с очередной годовщиной окончания Второй мировой войны был торжественно открыт мемориал «Победа на Востоке», посвящённый разгрому милитаристской Японии, которым Вторая мировая, собственно, и завершилась.

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