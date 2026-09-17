Поклоняясь императорской хризантеме, японские милитаристы творили страшные преступления

Игорь НИКИТИН 4 сентября с. г. в Хабаровске в связи с очередной годовщиной окончания Второй мировой войны был торжественно открыт мемориал «Победа на Востоке», посвящённый разгрому милитаристской Японии, которым Вторая мировая, собственно, и завершилась.