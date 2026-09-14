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РФ Генераль прокуроры Александр Гуцан Казанда укчылар турнирына старт бирде

Бүген «Ак барс» аренасында уктан ату буенча «Россия Федерациясе Генераль прокуроры Кубогы» V Бөтенроссия ярышлары старт алды.

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